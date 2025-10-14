Скоро будет представлена ​​II Государственная программа по Великому возвращению - Вюсал Гасымлы

БАКУ/ Trend/ - Подготовительная работа по Стратегии социально-экономического развития на 2027–2030 годы и II Государственной программе по Великому возвращению практически завершена.

Как сообщает Trend, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАРЭК) Азербайджана Вюсал Гасымлы на 30-й юбилейной Каспийской строительной неделе

«Программа обсуждена с соответствующими ведомствами и будет представлена в ближайшее время», — подчеркнул он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!