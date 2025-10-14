Рамиз Мехтиев привлечён к уголовной ответственности

БАКУ /Trend/ - Суд Сабаильского района города Баку принял решение по уголовному делу в отношении Мехтиева Рамиза Энвер оглу.

Согласно полученной Trend информации, суд удовлетворил ходатайство в отношении Р.Мехтиева, привлечённого к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления, и избрал в его отношении меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 4 месяца.

Р. Мехтиев обвиняется по статьям 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путём) Уголовного кодекса Азербайджана.

Отметим, что Р. Мехтиев занимал должность руководителя Администрации Президента в 1995–2019 годах. В 2019–2022 годах являлся президентом Национальной академии наук Азербайджана.