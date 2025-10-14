Расширены полномочия Агентства развития экономических зон Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Внесены изменения в "Порядок предоставления финансовой помощи предпринимателям, осуществляющим производственную деятельность на освобожденных от оккупации территориях, за использование коммунальных услуг (электроэнергии, природного газа, водоснабжения и водоотведения)".

Как сообщает Trend, премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал в связи с этим соответствующее постановление.

Согласно документу, Агентство развития экономических зон при Министерстве экономики также будет ежемесячно в течение 5 рабочих дней представлять в Государственную налоговую службу информацию об объеме платежей, связанных с потребленными и оплаченными предпринимателями коммунальными услугами, на основании запроса, направленного для уточнения размера финансовой помощи.

Кроме того, Агентство развития экономических зон при Министерстве экономики примет меры по обеспечению выплаты с 1 января 2023 года финансовой помощи для оплаты коммунальных услуг предпринимателям, осуществляющим производственную деятельность в промышленных парках, созданных на освобожденных от оккупации территориях.

