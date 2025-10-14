В Лачине начнется строительство 4 новых жилых массивов

БАКУ/ Trend/ - В следующем году начнется строительство 4 новых жилых массивов в Лачине.

Об этом в интервью Trend, в ходе 30-й юбилейной Каспийской строительной недели, сообщил специальный представитель Президента в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Масим Мамедов.

Он отметил, что на сегодняшний день в Лачин переселено 3 650 жителей, а с учетом работающих и оказывающих услуги число людей достигает 4 500–5 000. «Созданы условия для полноценной жизни и организована инфраструктура. До конца года планируется переселение ещё 30 семей, ведутся ремонтные работы на дорогах», – добавил М. Мамедов.

Специальный представитель Президента подчеркнул, что в следующем году будут реализованы большие планы: «Начнется строительство четырёх новых жилых массивов, а на 2027–2030 годы у нас более масштабные цели. Двигаемся последовательными и целенаправленными шагами».

