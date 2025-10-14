Доходы от новых аттракционов будут направляться на содержание и озеленение бульвара - Афсана Мехтиева

БАКУ /Trend/ - Доходы от недавно установленных аттракционов будут направляться на содержание, озеленение бульвара.

Об этом сказала журналистам пресс-секретарь Управления Приморского бульвара Афсана Мехтиева, сообщает Trend.

Она подчеркнула, что в целях предотвращения очередей на территории установлены билетные терминалы.

"Стоимость посещения аттракционов в зоне развлечений на бульваре для детей составляет 3 маната, а для взрослых - 4 маната", - сказала Мехтиева.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!