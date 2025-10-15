В Кяркиджахане продолжаются работы по переселению населения

Фото: Служба восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах

ХАНКЕНДИ/Trend/ - III Национальный градостроительный форум демонстрирует масштабные реставрационные и строительные работы в регионе, а также применение принципов современного градостроительства и устойчивого развития.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов в своем выступлении на III Национальном градостроительном форуме.

«Этот форум в очередной раз подтверждает важность международного сотрудничества и обмена опытом. Это не просто мероприятие — это символ реконструкции, восстановления и развития на наших освобожденных от оккупации землях. Ханкенди уже формируется как модель будущего Азербайджана: реализуемые здесь проекты строятся на принципах экологического баланса и ориентированы на человека», - подчеркнул Э. Юсубов.

В рамках масштабных восстановительных и строительных работ на освобожденных от оккупации территориях продолжается переселение жителей в 19 населенных пунктов: в поселок Кяркиджахан города Ханкенди, 7 сел Агдеринского района и 11 сел Ходжалинского района. Более 22 тысяч человек уже вернулись в родные края.

В своем выступлении Э. Юсубов также сообщил, что в регион инвестировано более 65 миллионов манатов, а на введенных в эксплуатацию объектах трудоустроены более 3 тысяч человек.

Спецпредставитель Президента подчеркнул, что проходящий в Ханкенди Форум является важной площадкой для обсуждения принципов международного сотрудничества, "зеленой" энергетики и устойчивого развития и придаст новый импульс будущему развитию Карабаха.

