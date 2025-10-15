Команда информационной безопасности Kapital Bank в числе сильнейших специалистов страны

Команда, представляющая Kapital Bank, первый банк страны, продемонстрировала большую самоотдачу на фестивале кибербезопасности «CIDC-2025», одном из крупнейших мероприятий в регионе, и смогла вписать свое имя в ряды победителей. Команда заняла третье место в соревновании «Кибервойна в умных городах», организованном в рамках фестиваля. Показав самый высокий результат среди банков, команда проявила социальную инициативу, пожертвовав выигранный приз в размере 5000 AZN в фонд Red Hearts, созданный по инициативе сотрудников-волонтеров банка.

Фестиваль кибербезопасности «CIDC-2025», организованный совместно Государственной службой специальной связи и информационной безопасности и Службой государственной безопасности, в этом году привлек рекордное количество участников. Мероприятие, собравшее в общей сложности 2 245 посетителей, 934 участника тренингов, 51 команду и 56 партнерских организаций, послужило площадкой для обмена передовым международным опытом в области защиты критической инфраструктуры, информационной безопасности, цифровой стабильности и применения искусственного интеллекта.

В течение двух дней участники проверяли свои навыки в напряженных соревнованиях, таких как «Кибервойна в умных городах», приняли участие в 10 презентациях и 5 панельных дискуссиях, организованных местными и зарубежными экспертами по кибербезопасности. Они также воспользовались бесплатными тренингами по программе «Hack The Future 2» в Азербайджане и ознакомились с выставкой решений в области кибербезопасности.

Следует отметить, что Kapital Bank считает кибербезопасность основным приоритетом в процессе цифровой трансформации и постоянно внедряет новейшие технологии в этой области.

Помимо внутренних мер безопасности, банк является одной из самых активных финансовых структур в области просвещения клиентов. Банк регулярно проводит информационные кампании и публикует посты в социальных сетях против мошенничества, фишинга и других киберугроз, помогая защитить финансовые данные своих клиентов. Кроме того, в рамках кампании «Остановись, подумай, уточни!» банк служит просвещению своих клиентов, используя традиционные и цифровые медиа-каналы, тренинги и видеоматериалы.

