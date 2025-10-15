Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Иран увеличил экспорт шафрана

Экономика Материалы 15 октября 2025 03:00 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - За 6 месяцев текущего иранского года (21 марта-22 сентября 2025 г.) экспорт шафрана увеличился на 105% по весу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта-21 сентября 2024 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Ассоциацию экспортеров шафрана Ирана.

Согласно информации, за 6 месяцев из Ирана было экспортировано более 117 тысяч тонн шафрана. При этом за аналогичный период прошлого года экспорт шафрана составил 57,1 тыс. тонн.

Месяц

Текущий год (21 марта 2025 г. -20 марта 2026 г.) (тонны)

Прошлый год (20 марта 2024 г. -20 марта 2025 г.) (тонны)

Процентное изменение

1-й месяц (21 марта-20 апреля)

12 485

6 962

79%

2-й месяц (21 апреля-21 мая)

20 875

18 521

13%

3-й месяц (22 мая-21 июня)

13 545

8 857

53%

4-й месяц (22 июня-22 июля)

22 305

8 367

166%

5-й месяц (23 июля-22 августа)

17 786

6 392

178%

6-й месяц (23 августа-22 сентября

30 180

8 002

277%

Итого

117 176

57 191

105%

Отметим, что в прошлом иранском году (20 марта 2024 г.-20 марта 2025 г.) экспорт шафрана составил 214 тонн на сумму около 185 миллионов долларов. По сравнению с предыдущим годом (21 марта 2023 -19 марта 2024) экспорт снизился на 13% в стоимостном выражении и на 4% в весовом.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости