Иран увеличил экспорт шафрана

БАКУ /Trend/ - За 6 месяцев текущего иранского года (21 марта-22 сентября 2025 г.) экспорт шафрана увеличился на 105% по весу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта-21 сентября 2024 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Ассоциацию экспортеров шафрана Ирана.

Согласно информации, за 6 месяцев из Ирана было экспортировано более 117 тысяч тонн шафрана. При этом за аналогичный период прошлого года экспорт шафрана составил 57,1 тыс. тонн.

Месяц Текущий год (21 марта 2025 г. -20 марта 2026 г.) (тонны) Прошлый год (20 марта 2024 г. -20 марта 2025 г.) (тонны) Процентное изменение 1-й месяц (21 марта-20 апреля) 12 485 6 962 79% 2-й месяц (21 апреля-21 мая) 20 875 18 521 13% 3-й месяц (22 мая-21 июня) 13 545 8 857 53% 4-й месяц (22 июня-22 июля) 22 305 8 367 166% 5-й месяц (23 июля-22 августа) 17 786 6 392 178% 6-й месяц (23 августа-22 сентября 30 180 8 002 277% Итого 117 176 57 191 105%

Отметим, что в прошлом иранском году (20 марта 2024 г.-20 марта 2025 г.) экспорт шафрана составил 214 тонн на сумму около 185 миллионов долларов. По сравнению с предыдущим годом (21 марта 2023 -19 марта 2024) экспорт снизился на 13% в стоимостном выражении и на 4% в весовом.