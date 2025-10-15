Иран увеличил экспорт шафрана

БАКУ /Trend/ - За 6 месяцев текущего иранского года (21 марта-22 сентября 2025 г.) экспорт шафрана увеличился на 105% по весу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта-21 сентября 2024 г.).
Об этом сообщает Trend со ссылкой на Ассоциацию экспортеров шафрана Ирана.
Согласно информации, за 6 месяцев из Ирана было экспортировано более 117 тысяч тонн шафрана. При этом за аналогичный период прошлого года экспорт шафрана составил 57,1 тыс. тонн.
|
Месяц
|
Текущий год (21 марта 2025 г. -20 марта 2026 г.) (тонны)
|
Прошлый год (20 марта 2024 г. -20 марта 2025 г.) (тонны)
|
Процентное изменение
|
1-й месяц (21 марта-20 апреля)
|
12 485
|
6 962
|
79%
|
2-й месяц (21 апреля-21 мая)
|
20 875
|
18 521
|
13%
|
3-й месяц (22 мая-21 июня)
|
13 545
|
8 857
|
53%
|
4-й месяц (22 июня-22 июля)
|
22 305
|
8 367
|
166%
|
5-й месяц (23 июля-22 августа)
|
17 786
|
6 392
|
178%
|
6-й месяц (23 августа-22 сентября
|
30 180
|
8 002
|
277%
|
Итого
|
117 176
|
57 191
|
105%
Отметим, что в прошлом иранском году (20 марта 2024 г.-20 марта 2025 г.) экспорт шафрана составил 214 тонн на сумму около 185 миллионов долларов. По сравнению с предыдущим годом (21 марта 2023 -19 марта 2024) экспорт снизился на 13% в стоимостном выражении и на 4% в весовом.