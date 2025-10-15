Искусственный интеллект значительно влияет на журналистику - Натиг Мамедли

БАКУ /Trend/ - Искусственный интеллект уже оказывает значительное влияние на журналистику. Хотя материалы по-прежнему можно создавать в традиционной форме, их воздействие на аудиторию теперь различается.

Об этом заявил заместитель исполнительного директора Агентства по развитию медиа Натиг Мамедли на панельной сессии на тему "Возрождение Карабаха в плоскости современных коммуникаций и повествования", сообщает Trend.

Он подчеркнул, что Агентство по развитию медиа проводит конкурс два раза в год, в котором возрождение Карабаха определено как приоритетная тема.

"Сегодня тема возрождения Карабаха является одним из ключевых направлений работы наших СМИ. Проведение панели на тему "Возрождение Карабаха в плоскости современных коммуникаций и повествования" выбрано не случайно. Когда мы говорим о Карабахе, мы говорим о чуде - реализации исторической мечты азербайджанцев. Здесь закладывается фундамент нового этапа развития Азербайджана", - отметил он.

