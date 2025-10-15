Число совместных предприятий с Азербайджаном постоянно растет - посол

БАКУ/Trend/ - Совместная промышленная кооперация между Азербайджаном и Беларусью способствует развитию взаимных поставок, укреплению торговых связей и снижению логистических расходов.

Как сообщает Trend, об этом журналистам заявил чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Азербайджанской Республике Дмитрий Пиневич в кулуарах Азербайджано-Белорусского бизнес-форума в Баку.

По его словам, количество субъектов совместного хозяйства между Азербайджаном и Беларусью постоянно растет, что свидетельствует о высокой устойчивости взаимных потоков товаров и услуг.

«Наша основная задача — поставка товаров на рынок Беларуси и, наоборот, на рынок Азербайджана. Но, с другой стороны, это важнейший компонент, потому что наши рынки являются высококонкурентными, особенно азербайджанские. Здесь нет недостатка в товарах. Наша задача – совместная промышленная кооперация», — подчеркнул дипломат.

Посол отметил, что промышленная кооперация способствует созданию совместных производств, которые становятся результатом глубоких структурных изменений в промышленной сфере и усиливают потенциал обеих сторон.

«Это позволяет более устойчиво находиться на рынке под маркой Made in Azerbaijan, так же как и в Беларуси бренд “Сделано в Беларуси” ассоциируется с качеством», — добавил он.

Говоря о существующих сложностях, Дмитрий Пиневич подчеркнул, что расстояние между двумя странами — около 2800 километров — остается главным логистическим вызовом. Однако политическая ситуация, по его словам, не оказывает негативного влияния на экономическое взаимодействие.

«Совместное производство — один из инструментов сокращения логистических издержек. Здесь присутствует не только бизнес-структура, но и представительство индустриального парка “Великий камень”. Это один из примеров того, как мы можем оптимизировать логистику», — отметил посол.

Он также подчеркнул значительный потенциал сотрудничества в сфере IT, биотехнологий и фармацевтики, где логистика играет меньшую роль.

«IT-сектор Азербайджана — один из самых продвинутых в регионе, и мы видим большие перспективы для технологического взаимодействия», — сказал Дмитрий Пиневич.

По словам дипломата, развитие прямых деловых контактов и проведение встреч формата B2B являются ключевыми инструментами укрепления двустороннего сотрудничества.