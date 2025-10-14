В Баку стартовала 30-я юбилейная Каспийская строительная неделя (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку стартовала 30-я юбилейная Каспийская строительная неделя.

Как сообщает Trend, в рамках мероприятия пройдут 5-я Международная выставка по восстановлению, реконструкции и развитию Карабаха Rebuild Karabakh, 30-я юбилейная Азербайджанская международная строительная выставка BakuBuild, 17-я Международная выставка «Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника и бассейны» Aquatherm Baku, 4-я Каспийская международная выставка индустрии пластмасс и полимеров Plastex Caspian, а также 13-я Каспийская международная выставка «Дорожная инфраструктура и общественный транспорт» Road&Traffic, которая пройдет параллельно с этими выставками.

Мероприятие, в котором примут участие представители государственных структур, продлится 3 дня.

Новость обновляется

