Делегации Азербайджана, России и Ирана осмотрели объекты коридора "Север-Юг" в Астаре (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 14 октября делегации во главе с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым, заместителем председателя правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком и министром дорог и городского развития Исламской Республики Иран Фарзаной Садег ознакомились с рядом ключевых инфраструктурных объектов международного транспортного коридора "Север-Юг" в городе Астара.

Как сообщает Trend со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана, делегации посетили автомобильный мост через реку Астарачай на азербайджано-иранской границе, открытый в декабре 2023 года.

Отмечалось, что пропускная способность моста составляет 500 въездов и 500 выездов в день, то есть в общей сложности 1000 грузовых автомобилей.

Затем участники осмотрели ход строительных работ на Южном грузовом терминале, расположенном в иранском городе Астара и принадлежащем ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Текущая мощность терминала составляет 1 миллион тонн в год, и планируется её увеличение до 5 миллионов тонн. Завершение строительства запланировано на конец 2025 года.

В ходе визита делегации также ознакомились с реализацией проекта строительства железной дороги Решт–Астара на территории Ирана.

