Спикеры парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции побывали в Национальном агентстве управления стихийными бедствиями Пакистана (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - После завершения проходившей в Исламабаде трёхсторонней встречи спикеров парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции участники мероприятия побывали в Национальном Агентстве Управления Стихийными Бедствиями Пакистана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на парламент Азербайджана.

Здесь спикеры парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции, а также члены делегаций ознакомились с работой агентства

Гостям предоставили сведения о рабочих принципах агентства по управлению стихийными бедствиями, механизмах оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и возможностях международного сотрудничества.

Спикеры парламентов высоко оценили работу агентства и подчеркнули важность обмена опытом и расширения сотрудничества в этой сфере.