Назван объем средств, потраченных на восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день на восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана в рамках Национального приоритета "Великое возвращение на освобожденные территории", отраженного в "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022–2026 годы", израсходовано 21,5 миллиарда манатов.

Об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) Азербайджана Вюсал Гасымлы на 30-й юбилейной Каспийской строительной неделе, сообщает Trend.

По его словам, в рамках Великого возвращения к концу 2026 года расходы приблизятся примерно к 30 миллиардам манатов.

"Расходование ресурсов на 2027-2030 годы находится на стадии рассмотрения. По моим прогнозам, в этот период будет потрачено 14-15 миллиардов манатов", - отметил он.

