ТЮРКПА проведет церемонию передачи полномочий новому Генеральному секретарю

БАКУ/ Trend/ - Как сообщалось ранее, Рамиль Гасан в соответствии с резолюцией Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств (ТЮРКПА) от 12 июня 2025 года, принятой на 14-м пленарном заседании ассамблеи избран Генеральным секретарём Ассамблеи.

В соответствии с установленной процедурой полномочия Генерального секретаря путем официальной церемонии передаются от бывшего Генерального секретаря Мехмета Суреййи Эра новоизбранному Генеральному секретарю Рамилю Гасану, передает Trend.

В рамках официальной церемонии состоится передача флага ТЮРКПА.

На мероприятии также состоится краткий обмен мнениями о дальнейшей деятельности организации.

