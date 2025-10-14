БАКУ /Trend/ - Великобритания полностью отменит эмбарго на поставки оружия Армении и Азербайджану.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил государственный министр Соединенного Королевства по делам Европы и Северной Америки Стивен Даути.

Он отметил, что Великобритания приветствует прогресс, достигнутый Арменией и Азербайджаном на пути к миру в рамках соглашений, достигнутых на Вашингтонском саммите, инициированном Президентом США Дональдом Трампом.

«Учитывая значительный прогресс в продвижении мира и исторические результаты недавнего саммита в Вашингтоне, организованного Президентом Трампом, Великобритания считает, что основания для эмбарго на поставки оружия, рекомендованного ОБСЕ в 1992 году в отношении всех поставок оружия и боеприпасов силам, участвующим в боевых действиях в Нагорном Карабахе, больше не имеют силы. Поэтому Великобритания полностью отменяет свое эмбарго на поставки оружия Армении и Азербайджану», - сказал он.

Стивен Даути также подчеркнул, что правительство Великобритании намерено вывести двусторонние отношения с Арменией и Азербайджаном на уровень стратегического партнерства.

«В знак признания достигнутого прогресса и для поддержки дальнейшего продвижения к миру правительство Великобритании намерено повысить уровень двусторонних отношений с Арменией и Азербайджаном до уровня стратегического партнерства. Эти партнёрства закрепят сотрудничество в таких сферах, как торговля, безопасность и оборона, и будут подкреплены ежегодными встречами на уровне министров для оценки достигнутого прогресса», - добавил министр.