Сахиба Гафарова встретилась с главным министром провинции Пенджаб Пакистана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 14 октября председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, председатель Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан Сардар Аяз Садиг и председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш встретились в городе Лахор с главным министром провинции Пенджаб Пакистана Марьям Наваз Шариф.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, на встрече были обсуждены отношения между нашими странами и вопросы расширения межпарламентского сотрудничества. Отмечалось, что культурная, религиозная и духовная близость наших народов составляет основу дружеских и братских связей между нашими странами. Подчеркивалось, что тесные политические контакты и дружеские отношения между главами государств оказывают большое влияние на развитие связей во всех сферах, еще более сближая наши народы и государства.

В ходе беседы говорилось о значимости трехсторонней встречи председателей парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции, состоявшейся в Исламабаде, и обсужденных там вопросов. Отмечалось также, что трехсторонний механизм сотрудничества председателей парламентов, проводимые встречи, взаимные визиты, а также совместная деятельность наших депутатов в авторитетных международных парламентских организациях и единая позиция по принципиальным вопросам служат укреплению отношений дружбы и стратегического партнерства между нашими странами и на парламентском уровне.

На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах развития нашего сотрудничества в двустороннем и трехстороннем форматах, и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!