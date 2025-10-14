Проходит заседание Межправительственной комиссии между Азербайджаном и Казахстаном (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку проходит 21-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном, сообщает во вторник Trend.

Сопредседателями комиссии являются министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев.

Высткпая на мероприятии, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов напомнил, что в 2024 году взаимная торговля между Азербайджаном и Казахстаном выросла на 50%, достигнув 470 млн долларов США.

“В первом полугодии 2025 года динамика роста товарооборота продолжилась — объём составил 501 млн долларов, что в 4,2 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Азербайджан и Казахстан — это братские и союзнические государства, связанные общей историей, культурой и стратегическим видением будущего. Благодаря политической воле и мудрому руководству наших лидеров — Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, наше сотрудничество демонстрирует поступательное развитие по всем направлениям”, - сказал он.

Комплексная программа служит ориентиром для углубления практического взаимодействия в таких сферах, как торговля, инвестиции, энергетика, транспорт, информационно-коммуникационные технологии, сельское хозяйство и гуманитарное сотрудничество.

Кроме того, по его словам, увеличится объём транзита нефти между Азербайджаном и Казахстаном через Баку–Тбилиси–Джейхан.

"В сфере энергетики сотрудничество между SOCAR и «КазМунайГаз» по транзиту казахстанской нефти через Азербайджан развивается успешно. С 2023 года по настоящее время через нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД) на мировой рынок было транспортировано 3,4 миллиона тонн казахской нефти", - сказал он.

Как отметил министр, стороны рассматривают возможность увеличения объёмов поставок до 7 миллионов тонн в год к 2027 году, что станет важным шагом в укреплении энергетического партнёрства и диверсификации экспортных маршрутов Казахстана.

П.Шахбазов подчеркнул, что Азербайджан и Казахстан намерены продолжать сотрудничество на взаимовыгодных условиях, обеспечивая стабильный рост объёмов транспортировки нефти и развитие совместной инфраструктуры в энергетической сфере.

Отметим, что 20-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Республикой Казахстаном состоялось в прошлом году в Астане.

А министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев отметил, что Казахстан поддерживает инициативу Зангезурского коридора.

"Хочу особо подчеркнуть стратегическую важность Среднего коридора. Необходимо приложить все усилия для его дальнейшего развития и повышения эффективности. В этом контексте особое значение приобретает проект Зангезурского коридора.

Казахстан поддержит данную инициативу наших азербайджанских братьев, рассматривая ее как важный элемент формирования целостной и устойчивой транспортной архитектуры",- сказал он.

Министр подчеркнул, что развитие транспортно-логистической сферы является важным элементом сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном.

По его словам, Казахстан и Азербайджан являются ключевыми звеньями Среднего коридора, обеспечивающего связь между Азией и Европой.

Далее, он заявил, что Казахстан заинтересован в заключении долгосрочных контрактов с Азербайджаном по поставкам нефтепродуктов.

"В области энергетики у нас по-настоящему стратегическое партнерство. Мы высоко ценим сотрудничество SOCAR и Казмунайгаз в сфере транспортировки нефти по Транскаспийскому маршруту", - сказал он.

Сауранбаев отметил, что особое значение имеет передача «зелёной» энергии. В ноябре 2024 года в Баку было подписано трёхстороннее соглашение между Казахстаном, Азербайджаном и Узбекистаном о стратегическом партнёрстве в сфере возобновляемой энергетики.

"Мы также готовы обмениваться опытом сфере мирного использования атомной энергии и энергетического регулирования",- подчеркнул он.

По его словам, Казахстан также готов работать с Азербайджаном над созданием центров исследований и разработок в области искусственного интеллекта.

Новость обновляется