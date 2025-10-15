Увеличено количество сотрудников Службы финансового мониторинга Азербайджана

БАКУ/ Trend/ - Увеличено количество сотрудников Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в Указе Президента Ильхама Алиева о внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики № 215 от 18 июля 2018 года «Об обеспечении деятельности Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики».

Согласно указу, количество сотрудников Службы финансового мониторинга увеличено с 55 до 65 штатных единиц.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!