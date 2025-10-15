Назван объем экспорта продукции через таможню иранской провинции Зенджан

БАКУ /Trend/ - За первые 6 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2025 года) через таможню провинции Зенджан на западе Ирана была экспортирована 71 000 тонн продукции на сумму 159 миллионов долларов США.

Как сообщает Trend, об этом заявил в ходе брифинга генеральный директор Таможенного управления иранской провинции Зенджан Зейнулабиди Генджханлу.

По его словам, за первые 6 месяцев через таможню провинции Зенджан продукция была экспортирована в 22 страны, и в основном в Турцию, Ирак и Туркменистан.

Генджханлу добавил, что за указанный период через таможню провинции были экспортированы цинковые слитки, трансформаторы, металлопродукция, молочные продукты, финики и изюм.

Он сообщил, что за первые 6 месяцев через таможню провинции было импортировано 120 000 тонн продукции на сумму 218 миллионов долларов США. Продукция импортировалась из 21 страны, в основном из Турции, ОАЭ, Швейцарии и Германии. Импортировались оборудование для производственных предприятий, сырье, табак и т.д.

Добавим, что, согласно статистике Таможенного управления Ирана, ненефтяной экспорт Ирана за первые шесть месяцев составил 75 миллионов тонн на сумму 25,9 миллиарда долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ненефтяной экспорт незначительно увеличился в стоимостном выражении и на 6% - по объёму.

Отметим, что, согласно статистике Таможенного управления Ирана, импорт товаров в Иран за первые шесть месяцев составил около 18,8 миллиона тонн на сумму около 28,4 миллиарда долларов США. Импорт продукции снизился на 15% в стоимостном выражении и увеличился на 2% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.