Обнародован объем средств, сэкономленных предпринимателями в промпарках на освобожденных землях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях действует множество льгот для предпринимателей. До 1 октября текущего года действующим резидентам Агдамского промышленного парка и "Экономической зоны долины Араз" выдано 232 подтверждающих документа.

Об этом сказал Trend пресс-секретарь Агентства по развитию экономических зон при министерстве экономики Эльчин Кязымов в рамках 30-й, юбилейной Каспийской строительной недели.

По его словам, на основании этих документов предприниматели сэкономили в общей сложности около 11 миллионов манатов в результате применения льгот в промышленных парках.

"Также за 9 месяцев этого года предпринимателям выдано 133 подтверждающих документа, что позволило им сэкономить 4,2 миллиона манатов. Резиденты промышленных парков полностью освобождаются от налогов на имущество, землю, доходы, а также от НДС и таможенных пошлин при ввозе техники, технологического оборудования и установок в производственных целях сроком на 10 лет с даты их регистрации", - отметил Э.Кязымов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!