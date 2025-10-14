Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Бизнес

Обнародован объем средств, сэкономленных предпринимателями в промпарках на освобожденных землях Азербайджана

Бизнес Материалы 14 октября 2025 20:58 (UTC +04:00)
Обнародован объем средств, сэкономленных предпринимателями в промпарках на освобожденных землях Азербайджана

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях действует множество льгот для предпринимателей. До 1 октября текущего года действующим резидентам Агдамского промышленного парка и "Экономической зоны долины Араз" выдано 232 подтверждающих документа.

Об этом сказал Trend пресс-секретарь Агентства по развитию экономических зон при министерстве экономики Эльчин Кязымов в рамках 30-й, юбилейной Каспийской строительной недели.

По его словам, на основании этих документов предприниматели сэкономили в общей сложности около 11 миллионов манатов в результате применения льгот в промышленных парках.

"Также за 9 месяцев этого года предпринимателям выдано 133 подтверждающих документа, что позволило им сэкономить 4,2 миллиона манатов. Резиденты промышленных парков полностью освобождаются от налогов на имущество, землю, доходы, а также от НДС и таможенных пошлин при ввозе техники, технологического оборудования и установок в производственных целях сроком на 10 лет с даты их регистрации", - отметил Э.Кязымов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Обнародован объем средств, сэкономленных предпринимателями в промпарках на освобожденных землях Азербайджана
Обнародован объем средств, сэкономленных предпринимателями в промпарках на освобожденных землях Азербайджана
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости