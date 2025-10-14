Переход Казахстана к однопалатному Парламенту полностью соответствует мировым тенденциям - Токаев

АСТАНА /Trend/ - Переход Казахстана к однопалатному Парламенту полностью соответствует мировым тенденциям.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил Президент страны Касым-Жомарт Токаев в ходе первого заседания Рабочей группы по Парламентской реформе.

«В нашей стране реализуются масштабные преобразования в различных сферах. Объединив усилия, мы проводим политические и социально-экономические реформы. Эти преобразования получат свое продолжение. Мы не можем останавливаться на достигнутом», - отметил глава государства.

По его словам, важно продолжать стратегию кардинальной модернизации государства, руководствуясь концепцией «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство», что позволит сохранить актуальность президентской системы управления.

«В целом, переход к однопалатному Парламенту полностью соответствует международным тенденциям. Подобную парламентскую систему приняли две трети стран мира. Сейчас необходимо выработать общие установки, разумные и взвешенные предложения. Для этого предстоит тщательно изучить и детально рассмотреть все точки зрения и идеи», - подчеркнул Токаев.

Президент подчеркнул, что предстоящие шаги по реформированию парламента будут проходить с учётом мнений экспертов, представителей гражданского общества и политических сил страны.