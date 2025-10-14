Лачин превратился в центр международного сотрудничества и культурного диалога – Масим Мамедов

БАКУ/Trend/ - За последние три года завершен первый этап восстановления Лачинского района: восстановлены и сданы в эксплуатацию три села, а также построено более 30 предприятий.

Как сообщает Trend, об этом на 30-й юбилейной Каспийской строительной неделе заявил специальный представитель Президента в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район Масим Мамедов.

Он отметил, что в Лачине введены в эксплуатацию новый аэропорт и гостиничный комплекс:

«Планируется реализация проекта по обеспечению крупных городов питьевой водой. В Лачине также строится современная канатная дорога. Лачин стал не только реконструированным, но и превратился в центр международного сотрудничества и культурного диалога».

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!