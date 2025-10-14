Юбилей писателя Ильгара Фахми отметили спектаклем о периоде расцвета Сефевидской империи (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя состоялось мероприятие, посвящённое 50-летнему юбилею писателя и драматурга Ильгара Фахми, сообщает Trend Life.

С поздравительными речами выступили народные писатели Анар Рзаев и Чингиз Абдуллаев, заслуженный артист Ниджат Кязымов, которые поделились своими мыслями о его творчестве.

Ильгар Фахми был награждён Почётной премией театра, а затем состоялся показ спектакля "Шах Аббас-намэ", поставленного по пьесе юбиляра.

Постановка, представляющая собой историческую драму в двух действиях, посвящена периоду расцвета государства Сефевидов - Кызылбашей. Главный режиссёр - заслуженный артист Ниджат Кязымов, сценограф - Мустафа Мустафаев, композитор - Азер Гаджиалескеров, музыкальное оформление - Айгюль Гулиева, режиссёр - Сабина Мамедзаде, ассистенты режиссёра - Фуад Джавадзаде и Насиба Джаналиева.

Драма "Шах Аббас-намэ" охватывает время, когда Сефевидская империя достигла своего военного, экономического и политического расцвета. В центре повествования - восхождение к власти шестнадцатилетнего Шаха Аббаса, одной из самых ярких и противоречивых фигур в истории.

