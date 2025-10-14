На освобожденных территориях планируется создать десятки тысяч новых рабочих мест – Мамед Мусаев

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана создаются благоприятные условия для занятости населения и предпринимательской деятельности, планируется открытие десятков тысяч новых рабочих мест.

Об этом сказал президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев на 30-й, юбилейной Каспийской строительной неделе, сообщает Trend.

"Только за последние два года в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах были введены в эксплуатацию сотни инфраструктурных проектов, в том числе аэропорты, автомобильные дороги, железные дороги и энергетические центры. Создаются благоприятные условия для занятости населения и предпринимательской деятельности, планируется открытие десятков тысяч новых рабочих мест.

Объявление Карабаха "зеленой зоной", проекты, связанные с внедрением альтернативных и возобновляемых источников энергии, еще больше укрепляют уверенность в том, что Азербайджан станет экспортером "зеленой энергии".

Выставки "BakuBuild" и "Реконструкция, восстановление и развитие Карабаха" - это не только бизнес-платформа, но и символ солидарности, сотрудничества во имя восстановления Карабаха.

Как Конфедерация предпринимателей Азербайджана мы готовы поддержать все усилия во имя восстановления Карабаха, развития предпринимательства и повышения экономической мощи нашей страны", - сказал М.Мусаев.

