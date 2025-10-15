Обнародован объем импорта Азербайджаном нефти за восемь месяцев

БАКУ/Trend/ - В январе-августе текущего года Азербайджан импортировал 762,2 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 369,4 миллиона долларов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт данной продукции в Азербайджан сократился на 371,5 миллиона долларов в стоимостном выражении, или же в 2 раза, и на 554,5 тысячи тонн, или в 1,7 раза, в объеме.

За указанный период нефтепродукты в Азербайджан импортировались из Казахстана, России и Ирака. Так, за первые 8 месяцев текущего года из Казахстана было закуплено 69,1 тыс. тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 38,2 млн долларов США, из России – 692,7 тыс. тонн на сумму 331 млн долларов США и из Ирака – 439 тонн на сумму 162 тыс. долларов США.

За отчетный период экспорт указанных нефтепродуктов из Азербайджана в обратном направлении не зафиксирован.

Отметим, что в январе-августе текущего года из Азербайджана в 20 стран было экспортировано 15,925 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 8,396 млрд долларов США.

Согласно информации, это на 1,912 млрд долларов США, или 18,5%, меньше в стоимостном выражении и на 551 050 тыс. тонн, или 3,3%, меньше в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

