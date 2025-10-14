В Баку проведен 7-й Диалог по ЦУР, посвященный инвестициям в образование (ФОТО) (Обновлено)

БАКУ/Trend/ - В Баку проведен 7-й Диалог по целям устойчивого развития (ЦУР) на тему «Инвестиции в образование для устойчивого развития Азербайджана».

Как сообщает Trend, мероприятие было проведено по совместной инициативе Национального координационного совета по устойчивому развитию, Министерства экономики Азербайджана и ООН.

Выступая на мероприятии, резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева отметила, что устойчивое развитие невозможно без качественного образования.

По её словам, следующий этап программы «Инвестиции в образование для устойчивого развития Азербайджана» охватит 2026–2030 годы: «Одним из основных направлений этой программы станет образование».

В.Андреева подчеркнула, что образование является не только отдельной целью, но и движущей силой развития:

"Мы должны обучать людей справляться с трудностями, обладая знаниями и навыками. Устойчивое развитие невозможно без качественного образования. Сегодня 7-й Диалог по ЦУР посвящён именно этой теме. Он совпадает с 80-летием ООН. Наша миссия остается неизменной - способствовать миру и партнёрству для всех. Диалоги по ЦУР укрепляют дух сотрудничества и создают платформу для обмена идеями. Они и впредь будут служить надёжным источником знаний и взаимодействия".

А заместитель министра науки и образования Азербайджанской Республики Идрис Исаев, в свою очередь, сообщил, что ежегодно в Азербайджане на образование выделяется 4,9 миллиарда долларов.

Он отметил, что в последние годы в сфере образования был реализован ряд государственных программ, концепций и стратегий.

Основное направление этих документов — повышение качества образования, обеспечение его доступности, формирование образовательной среды в соответствии с международными стандартами и последовательное проведение образовательных реформ.

Заместитель министра подчеркнул, что самые крупные инвестиции в образование в основном вкладывает государство:

«Если посмотреть на мировой опыт, то в среднем около 85% инвестиций в образование приходится на государственный сектор, а 15% - на долю частного сектора. Однако этот показатель меняется в зависимости от страны и уровня образования. В Азербайджане это соотношение несколько иное: около 95% инвестиций в сферу образования покрывается государственным бюджетом, а доля частного сектора составляет всего лишь 5%. Наше государство ежегодно направляет из государственного бюджета в сферу образования около 5 миллиардов манатов, что эквивалентно примерно 3,8% внутреннего валового продукта».

Далее, заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли подчеркнул, что Алятская свободная экономическая зона создает большие возможности для формирования современных производственных объектов в Азербайджане.

Он отметил, что усложнение экономической структуры экономики имеет особое значение в стратегии развития Азербайджана.

«Отличия экономик заключаются в степени их сложности. Сложность — это производство продукции, требующей наличие широкого спектра знаний и навыков.

Созданная в Азербайджане промышленная зона выступает в качестве особого института, необходимого для привлечения высококвалифицированных специалистов, особенно кадров в ненефтяной сектор».

