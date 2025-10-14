Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Казахстан поддерживает инициативу Зангезурского коридора - министр транспорта

Экономика Материалы 14 октября 2025 11:39 (UTC +04:00)
Казахстан поддерживает инициативу Зангезурского коридора - министр транспорта

Читайте Trend в

Алёна Павленко
Алёна Павленко
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Казахстан поддерживает инициативу Зангезурского коридора.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев на 21-м заседании Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном в Баку.

"Хочу особо подчеркнуть стратегическую важность Среднего коридора. Необходимо приложить все усилия для его дальнейшего развития и повышения эффективности. В этом контексте особое значение приобретает проект Зангезурского коридора.

Казахстан поддержит данную инициативу наших азербайджанских братьев, рассматривая ее как важный элемент формирования целостной и устойчивой транспортной архитектуры",- сказал он.

Министр подчеркнул, что развитие транспортно-логистической сферы является важным элементом сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном.

По его словам, Казахстан и Азербайджан являются ключевыми звеньями Среднего коридора, обеспечивающего связь между Азией и Европой.

Лента

Лента новостей

Читать все новости