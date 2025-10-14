Подписан протокол заседания Межправкомиссии между Азербайджаном и Казахстаном (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Подписан протокол заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном, сообщает во вторник Trend.

Документ подписали министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев.

Как сказал П. Шахбазов, документ создает для двух стран практическую возможность для реализации всех намеченных планов.

"Мы завершили согласование всех пунктов протокола сегодняшнего заседания. Хочу сказать, что этот документ представляет собой особую важность. Мы над ним работали очень долго и усердно. Он создает для нас практическую возможность для реализации всех планов", - сказал он.