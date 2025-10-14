В Баку проходит международная конференция на тему "Отношения между судебной властью и другими ветвями власти"

БАКУ/Trend/ – В Баку в рамках 67-й Генеральной ассамблеи Международной ассоциации судей (IAJ – International Association of Judges) начала работу международная конференция на тему «Отношения между судебной властью и другими ветвями власти», посвященная «Году Конституции и Суверенитета».

Как сообщает Trend, мероприятие проходит в Бакинском конгресс-центре.

В конференции принимают участие председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов, председатель Союза судей Азербайджана Рамиз Рзаев, а также другие местные и иностранные официальные лица.

Новость обновляется

