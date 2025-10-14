Назван объем инвестиций в промпарки на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Агдамском промышленном парке и промпарке «Экономическая зона долины Араз» в качестве резидентов зарегистрировано 50 субъектов предпринимательства, нерезидентов - 7 предпринимателей, 14 предприятий уже функционируют.

Об этом сказал Trend в рамках 30-й, юбилейной Каспийской строительной недели пресс-секретарь Агентства развития экономических зон (АРЭЗ) при министерстве экономики Эльчин Кязымов.

Он отметил, что АРЭЗ принимает активное участие в восстановлении освобожденных земель. «В настоящее время в этих двух промышленных парках зарегистрированы 50 субъектов предпринимательства в качестве резидентов и 7 предпринимателей в качестве нерезидентов, 14 предприятий уже функционирует. Вложено около 200 миллионов манатов инвестиций и создано более 1000 постоянных рабочих мест", - сказал Э.Кязымов.

Он добавил, что количество предприятий, зарегистрированных в настоящее время в Агдамском промышленном парке, уже превышает число предприятий, существовавших в Агдаме до оккупации.

