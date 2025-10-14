Более 300 человек вовлечены в программы профподготовки на освобожденных территориях - Садиг Алиев

БАКУ /Trend/ - Для организации курсов профессиональной подготовки на освобожденных от оккупации территориях применяются специальные льготы и механизмы стимулирования.

Об этом заявил председатель правления Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты Садиг Алиев, выступая на панельной дискуссии "Инвестиции в образование для устойчивого развития Азербайджана", сообщает Trend.

"Особо хотелось бы отметить, что на освобожденных от оккупации территориях нашим агентством применяются специальные льготы и механизмы стимулирования для организации курсов профессиональной подготовки. В целях стимулирования организации профессиональной подготовки на освобожденных от оккупации территориях и привлечения в регион специализированных учебных заведений, по решению коллегии министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, применяется надбавка в размере 20% к подушевым средствам. Кроме того, Карабахский центр профессиональной подготовки совместно с частными учебными заведениями организует совместные тренинги в соответствии с потребностями региона. Наряду с восстановлением инфраструктуры, приоритетным направлением является восстановление человеческого капитала", - сказал он.

С.Алиев отметил, что в настоящее время более 300 человек на этих территориях вовлечены в программы профессиональной подготовки, и этот процесс поэтапно расширяется.

"Это служит как социальному возрождению региона, так и формированию устойчивой экосистемы занятости. Хочу обратить ваше внимание на еще одно направление, такое как инвестиционная деятельность, осуществляемая нами в сфере образования и человеческого капитала. Здесь я имею в виду деятельность отделения Центра карьеры нашего агентства. Этот филиал обеспечивает непрерывность обучения на протяжении всей жизни, предоставляя системные услуги по развитию карьеры, выбору профессии и развитию навыков, особенно у подростков и молодежи. Тем самым центр принимает непосредственное участие в формировании человеческого капитала", - добавил он.

