Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Утверждено соглашение между Азербайджаном и Международным союзом электросвязи

Политика Материалы 14 октября 2025 16:32 (UTC +04:00)
Утверждено соглашение между Азербайджаном и Международным союзом электросвязи

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Утверждено соглашение между Азербайджаном и Международным союзом электросвязи.

В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал закон, сообщает Trend.

Согласно закону, утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики, представленным министерством цифрового развития и транспорта, и Международным союзом электросвязи о проведении, организации и финансировании Всемирной конференции по развитию электросвязи (WTDC-25)".

Соглашение было подписано 25 июня 2025 года в Женеве и 11 июля 2025 года в Баку.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости