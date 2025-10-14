БАКУ /Trend/ - Утверждено соглашение между Азербайджаном и Международным союзом электросвязи.

В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал закон, сообщает Trend.

Согласно закону, утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики, представленным министерством цифрового развития и транспорта, и Международным союзом электросвязи о проведении, организации и финансировании Всемирной конференции по развитию электросвязи (WTDC-25)".

Соглашение было подписано 25 июня 2025 года в Женеве и 11 июля 2025 года в Баку.