Подписаны три новых контракта в рамках проекта Shah Deniz Compression

БАКУ/Trend/ - Консорциум "Шах Дениз" объявил о заключении трех крупных офшорных контрактов в рамках реализации проекта Shah Deniz Compression (SDC), сообщает Trend со ссылкой на bp.

Контракты на общую сумму примерно $700 млн были заключены с совместным предприятием Saipem/BOS Shelf.

Объем работ по новым контрактам включает:

- Транспортировку и установку всей платформы SDC — новой установки весом 19 000 тонн, которая будет размещена в Каспийском море;

- Проектирование, снабжение, строительство и установку подводных конструкций, включая около 26 километров новых офшорных трубопроводов для подключения платформы SDC к существующей инфраструктуре "Шах Дениз".

Все работы на берегу будут выполняться на Бакинском заводе глубоководных конструкций (Baku Deep Water Jacket Factory), управляемом компанией BOS Shelf.

Офшорные строительные и монтажные работы будут выполняться с использованием двух ключевых судов Азербайджана:

"Khankendi" — современное судно для подводного строительства, принадлежащее консорциуму "Шах Дениз";

"Israfil Huseynov" — баржа для укладки труб, принадлежащая ASCO.

Оба судна будут эксплуатироваться компанией Saipem в рамках условий новых контрактов.

Офшорные работы планируется начать с установки свай в третьем квартале 2026 года, завершение проекта ожидается к 2029 году.

Отметим, что проект SDC стоимостью $2,9 млрд, являющийся следующим этапом развития гигантского газового месторождения "Шах Дениз", предназначен для освоения и добычи низкодавленых газовых запасов и максимизации извлечения ресурсов. Ожидается, что проект позволит дополнительно добывать около 50 миллиардов кубометров газа и примерно 25 миллионов баррелей конденсата для экспорта с месторождения.

Проект предусматривает установку новой компрессионной установки — электрически управляемой, необслуживаемой платформы компрессии (eNUI), которая будет установлена на глубине 85 метров, примерно в 3 километрах от существующей платформы Shah Deniz Bravo (SDB). На платформе SDC будут установлены четыре компрессора мощностью 11 МВт каждый, что позволит использовать платформу в качестве центрального узла для компрессии газа с платформ Shah Deniz Alpha (SDA) и SDB, чтобы перед подачей на береговой терминал Сангачал экспортный газ был сжат на SDC.

Проект также включает установку нескольких вспомогательных объектов в офшорной зоне "Шах Дениз" и проведение дополнительных работ на уже действующих объектах SDA, SDB и на терминале Сангачал.

Строительные работы планируется завершить к 2029 году, чтобы принять первый газ для компрессии с платформы SDA в 2029 году и с платформы SDB в 2030 году.