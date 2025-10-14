Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Обнародована численность населения, проживающего на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана

Материалы 14 октября 2025 13:34 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Согласно Национальному приоритету "Великое возвращение на освобожденные территории", отраженному в "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022–2026 годы", мы уже обеспечили возвращение в 28 населенных пунктов.

Как сообщает Trend, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) Вюсал Гасымлы на 30-й юбилейной Каспийской строительной неделе.

Он отметил, что численность населения, проживающего на освобожденных от оккупации территориях, уже составляет около 55 тысяч человек, из которых около 20 тысяч - бывшие вынужденные переселенцы.

"Остальное население занято в структурах исполнительной власти, строительных и других компаниях. К концу следующего года число вернувшихся, вероятно, превысит 100 тысяч человек.

На освобожденных территориях за короткий срок построено более 500 км дорог, проложено 120-130 км железнодорожной линии. А строительство железной дороги Горадиз-Агбенд завершено на 75%", - добавил В. Гасымлы.

