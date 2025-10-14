ASCO многократно увеличила грузоперевозки в акватории Каспия

БАКУ/Trend/ - ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO), входящее в состав Азербайджанского Транспортно-Связного Холдинга (AZCON), за последние 9 лет увеличило грузоперевозки в акватории Каспия более чем в 3 раза.

Как сообщили Trend в ASCO, после длительного перерыва компания возобновила свою деятельность за пределами Каспия в октябре 2014 года. В том же году был заложен новый этап с вводом в эксплуатацию в международных водах сухогрузов «Узеир Гаджибейли» и «Натаван».

Если в 2015 году в акватории Каспия было перевезено 183 тыс. 139 тонн грузов, то в 2024 году этот показатель составил 609 тыс. 742 тонны. Таким образом, рост составил примерно 3,3 раза, или 233%.

«Этот рост свидетельствует о том, что национальная судоходная отрасль уверенно движется к большим достижениям на международной арене», — говорится в заявлении.

