Рамиз Рзаев о принципе разделения властей и роли судов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Реализация принципа разделения властей и эффективная организация взаимодействия между ветвями власти – одно из важнейших требований правового государства.

Об этом сказал председатель Союза судей Азербайджана Рамиз Рзаев на международной конференции "Отношения между судебной властью и другими ветвями власти", сообщает Trend.

Он подчеркнул, что судебная власть является самостоятельной ветвью власти. «Суды защищают права и свободы, фундаментальные ценности общества в демократических и правовых государствах. Ни одна ветвь власти не может существовать отдельно; они существуют в единстве, что обеспечивает как разделение полномочий, так и сбалансированное управление», – отметил Р. Рзаев.

По его словам, при перечислении ветвей власти в конституционных текстах судебную часто называют "третьей ветвью", после законодательной и исполнительной. Согласно статье 7 Конституции Азербайджана, государственная власть организована по принципу разделения на три ветви: законодательную – осуществляет Милли Меджлис, исполнительную – Президент, судебную – суды страны. Все ветви взаимодействуют, оставаясь независимыми в рамках своей компетенции.

Председатель Союза судей Азербайджана добавил, что в стране действует трёхуровневая судебная система: Конституционный суд, Верховный суд, апелляционные, общие и специализированные суды. "Запрещается применять неопределенные правовые методы и создавать чрезвычайные суды с целью изменения полномочий судебной власти", – подчеркнул он.

