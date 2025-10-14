Названа численность экономически активного населения Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По предварительным данным на 1 октября 2025 года, численность экономически активного населения Азербайджана составила 5375,8 тыс. человек.

Trend сообщает, что данная информация нашла отражение в макроэкономических показателях экономического и социального развития страны за январь-сентябрь 2025 года.

Сообщается, что по состоянию на 1 сентября текущего года численность наемных работников составила 1764,9 тыс. человек, в том числе 855,3 тыс. человек занято в государственном секторе экономики и 909,6 тыс. человек в негосударственном секторе экономики.

В нефтегазовом секторе экономики было занято 31,2 тыс. человек, а в ненефтегазовом секторе – 1733,7 тыс. человек. Из занятых на предприятиях и в организациях наемных работников 23,1% работают в сфере производства продукции, в том числе 7,7% – в обрабатывающей промышленности, 6,8% – в строительстве, 2,7% – в водоснабжении, очистке и переработке отходов, 2,4% – в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, 1,8% – в горнодобывающей промышленности, 1,7% – в производстве, распределении и снабжении электроэнергией, газом и паром.

Из числа занятых в сфере услуг 19% были заняты в торговле и ремонте транспортных средств, 18% – в образовании, 8,6% – в предоставлении медицинских и социальных услуг населению, 6,3% – в государственном управлении и обороне, социальном обеспечении, 4,2% – в транспорте и складском хозяйстве, 3,9% – в административном и вспомогательном обслуживании, 3,9% – в профессиональной, научной и технической деятельности, 3,7% – в сфере размещения туристов и общественного питания, 2,9% – в сфере отдыха, развлечений и искусства, 2,3% – в финансовой и страховой деятельности, 1,9% – в сфере информации и связи, 1,1% – в операциях с недвижимым имуществом и 1,1% – в прочих сферах предоставления услуг.

