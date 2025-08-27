В Баку пройдет мероприятие China Visitor Summit

БАКУ /Trend/ - В ноябре этого года в Баку пройдет престижная B2B-платформа "China Visitor Summit" (Саммит китайских посетителей).

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид на презентации программы China Ready, прошедшей в Баку.

По его словам, сегодня Китай является крупнейшим выездным туристическим рынком в мире, и доля Азербайджана на этом обширном рынке постепенно растет.

«Более десяти лет эта платформа объединяет китайских покупателей с международными туристическими направлениями. Впервые организовав это мероприятие в Азербайджане, мы примем в нашей стране 15 ведущих покупателей из Китая. Они смогут напрямую познакомиться с Азербайджаном благодаря семинарам, индивидуальным встречам и ознакомительным турам по различным регионам страны», - отметил он.

«Потенциал действительно огромен. Двусторонний безвизовый режим между Азербайджаном и Китаем является одним из ключевых факторов, способствующих этому росту. Для нас это уникальная возможность представить Азербайджан как предпочтительное направление для китайских туристов. Основная цель здесь - не только продвижение Азербайджана, но и обеспечение полной готовности наших местных партнеров к удовлетворению особых потребностей китайских туристов.

Ожидания китайских туристов четко определены на всех этапах туристической цепочки создания ценности - от профессиональных гидов, говорящих на китайском языке, и удобной навигации по стране до комфортных отелей, удобных платежных систем и блюд, соответствующих их предпочтениям. В этом направлении мы уже сделали определенные шаги. Некоторые отели нанимают сотрудников, владеющих китайским языком, платежные терминалы UnionPay внедряются по всей стране, а количество китайских ресторанов в Баку быстро растет.

Для того чтобы продолжить эти усилия в более структурированном и системном формате, сегодня мы запускаем программу China Ready и приглашаем всех вас активно участвовать в этом процессе и взять на себя соответствующие обязательства. Эта программа основана на нашем общем стремлении быть готовыми к приему китайских туристов. После сегодняшней встречи обновления по рынку будут регулярно предоставляться вам, а знания и опыт, полученные в рамках программы China Ready, будут определять, как нам взаимодействовать с китайским рынком и обеспечивать долгосрочный успех.

Кроме того, мы проводим масштабный аудит, охватывающий все ключевые элементы туристической цепочки - от аэропортов до объектов размещения, от сферы обслуживания до туристических достопримечательностей. С 2019 года Asadachang Tourism Board прилагает серьезные усилия для построения прочной сети партнеров в Китае и в международной туристической и медиасфере. В этом году мы были удостоены престижной премии Global Annual Excellence Award, присуждаемой крупнейшей группой мировых онлайн-сервисов в сфере туризма.

Мы продолжаем укреплять эти связи, тесно сотрудничая с ведущими платформами, такими как Ctrip, Qunar, LinkedIn, а также с локализованными социальными платформами и кампаниями на WeChat, Baidu, Weibo и Little Red Book. Этой осенью наши усилия завершатся проведением двух крупных роуд-шоу и презентаций в восьми городах Китая, включая Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Тяньцзинь, Чжэнчжоу и Чунцин», - добавил Ф. Зенгстшмид.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!