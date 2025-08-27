Увеличилось число туристов из Китая в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - За семь месяцев этого года в Азербайджан прибыло более 34 тысяч граждан Китая, что означает рост на 56 процентов.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев, выступая на церемонии презентации программы China Ready.

Он отметил, что сегодня проходит презентация концепции China Ready, направленную на обеспечение более комфортного пребывания в Азербайджане китайских туристов, посещающих страну, и повышение уровня готовности местной туристической индустрии к приему китайских туристов.

"Программа China Ready - это всемирно признанная система обучения и сертификации.

Она официально признана министерством культуры и туризма Китайской Народной Республики и устанавливает важные требования для приема китайских туристов.

Созданная в 2002 году программа и сегодня остается образцовой моделью для стран и организаций, стремящихся повысить свою конкурентоспособность на туристическом рынке КНР.

В свою очередь, мы поддерживаем внедрение этой программы в нашей стране, чтобы представители туристической индустрии были полностью готовы к приему китайских гостей", - отметил он.

Председатель агентства подчеркнул, что в рамках проекта будут организованы тренинги для представителей туристической индустрии, включая сотрудников отелей, транспортных служб, гидов и работников аэропортов.

«Уверен, что этот проект внесет свой вклад в укрепление существующего и будущего сотрудничества, а также в вывод двусторонних туристических связей на новый уровень. Еще раз хочу отметить, что Китай для нас является одним из ключевых туристических рынков, и Госагентство по туризму намерено и дальше расширять деятельность в этом направлении», - добавил Ф.Нагиев.

