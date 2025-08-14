В Азербайджане выросло количество отелей и их доходы

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане насчитывалось 859 гостиниц и объектов гостиничного типа.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 50 единиц, или на 6,2%, больше по сравнению с 2023 годом.

При этом доходы гостиниц и объектов гостиничного типа за прошлый год составили 694,2 миллиона манатов (408,3 миллиона долларов), что на 205,3 миллиона манатов (120,7 миллиона долларов), или на 42%, превышает показатель 2023 года.

В отчетный период из полученных доходов в бюджет было уплачено 38,4 миллиона манатов (22,5 миллиона долларов) налогов, что на 5,2 миллиона манатов (3 миллиона долларов), или на 17,6%, больше по сравнению с предыдущим годом.