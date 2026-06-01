Реконструкция ж/д линии Алят-Османлы-Астара выполнена на 56%

БАКУ /Trend/ - ЗАО «Азербайджанские железные дороги» продолжает проект по реконструкции железнодорожной линии Алят — Османлы — Астара, которая является важным сегментом Международного транспортного коридора «Север — Юг».

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Было отмечено, что общая протяженность железнодорожной линии по оси составляет 245 километров, строительные работы планируется завершить в 2027 году.

«Проектировочные работы выполнены на 55 процентов. Что касается строительно-монтажных работ на линии, то на участке Алят — Османлы они завершены на 56 процентов.

Проект в целом реализуется в четыре этапа. Первый этап охватывает участок Алят — Османлы протяженностью 60 километров. В рамках второго этапа завершено строительство нового железнодорожного моста через реку Кура. В настоящее время продолжаются проектировочные работы по остальным этапам», - сказали в ЗАО.

Напомним, что реконструкция железнодорожной линии Алят — Османлы — Астара служит увеличению объемов грузоперевозок по Международному транспортному коридору «Север — Юг», расширению транзитных возможностей и укреплению транспортно-логистического потенциала региона.