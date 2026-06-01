В прошлом году на долю Азербайджана пришлось 8,1% импорта трубопроводного газа ЕС - Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - В прошлом году на долю Азербайджана пришлось 8,1% импорта трубопроводного газа Европейского союза.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на пленарной сессии министров «Международное сотрудничество для устойчивого и диверсифицированного энергетического будущего», проходящей в рамках Бакинской энергетической недели.

По его словам, сегодня стратегическая важность Азербайджана определяется не столько объёмом производимой энергии, сколько тем, насколько эффективно он способен соединять регионы и рынки.

"Азербайджан поставляет нефть более чем в 20 стран, а число стран, получающих азербайджанский природный газ, достигло 16, что выводит его в число мировых лидеров по географическому охвату экспорта трубопроводного газа", - сказал министр.

Шахбазов отметил, что в прошлом году на долю Азербайджана пришлось 8,1% импорта трубопроводного газа Европейского союза. "За прошлый год и первые четыре месяца текущего года Азербайджан экспортировал 16,7 млрд кубометров газа в Европу, 12,8 млрд кубометров — в Турцию, 3,3 млрд кубометров — в Грузию и 800 млн кубометров — в Сирию", - сказал он .