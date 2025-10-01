БАКУ /Trend/ - ЕБРР оказывает поддержку в рамках инициативы «Зелёный город» в Гяндже.

Как сообщает Trend, об этом сказала Лин О’Грэди, руководитель инициативы «Умные города» ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) на Бакинской неделе климатических действий.

По ее словам, в рамках инициативы «Зелёный город» Европейский банк реконструкции и развития применяет гибкий и комплексный подход к развитию городов.

Лин О’Грэди отметила, что банк сотрудничает с правительством страны и муниципалитетом Гянджи для разработки плана действий по реализации концепции «Зелёного города».

Программа охватывает весь спектр возможных инвестиций города, направленных на сокращение выбросов и адаптацию к климатическим изменениям.

Она подчеркнула, что ЕБРР финансирует подготовку проектов, предоставляет гранты, а также поддерживает внедрение уличного освещения, сферу водоснабжения и потенциально системы обращения с твердыми отходами.

«Мы работаем не только с правительством, но и непосредственно на местном уровне, что позволяет нам быть максимально эффективными», — отметила Лин О’Грэди.