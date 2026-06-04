Обнародован объем экспорта природного газа из Азербайджана в Италию за январь-март

БАКУ/ Trend/ - В январе — марте текущего года из Азербайджана в Италию было экспортировано 2,128 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 844,370 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель в стоимостном выражении сократился на 353,1 миллиона долларов США, или на 29,5%, а по объему — на 161,1 миллиона кубометров, или на 7%.

В общей сложности в январе — марте 2026 года из Азербайджана в 8 стран было экспортировано 6,257 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 1,883 миллиарда долларов США. Это в стоимостном выражении на 322,4 миллиона долларов США, или на 14,6% меньше, а по объему — на 357,9 миллиона кубометров, или на 6,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, в первом квартале 2026 года Азербайджан импортировал природный газ (в газообразном состоянии) всего из одной страны — Исламской Республики Иран — в объеме 134,3 миллиона кубометров на сумму 9,041 миллиона долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт природного газа в Азербайджан из-за рубежа сократился в стоимостном выражении на 13,4 миллиона долларов США, или в 2,5 раза, а по объему — на 11,3 миллиона кубометров, или на 7,8%.