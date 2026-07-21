Баку и Берлин договорились о расширении экономического сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Германия договорились о расширении сотрудничества в сфере торговли, инвестиций и энергетики.

Об этом говорится в Совместной декларации о Стратегической повестке дня для двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия, подписанной 21 июля в Берлине.

В заявлении отмечается, что стороны планируют поощрять двустороннюю торговлю и инвестиционные возможности, а также более эффективно использовать существующие механизмы с целью развития экономических связей.

Согласно документу, Азербайджан и Германия заинтересованы в наращивании сотрудничества в сферах «зеленой» энергетики, «зеленого» и низкоуглеродного водорода, энергоэффективности, связности и инфраструктуры, энергетических потоков, климатической деятельности и охраны окружающей среды.