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Баку и Берлин договорились о расширении экономического сотрудничества

Политика Новость 21 июля 2026 18:12 (UTC +04:00)
Баку и Берлин договорились о расширении экономического сотрудничества
Фото: AI generated
Эльвин Ахмад
Эльвин Ахмад
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Германия договорились о расширении сотрудничества в сфере торговли, инвестиций и энергетики.

Об этом говорится в Совместной декларации о Стратегической повестке дня для двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия, подписанной 21 июля в Берлине.

В заявлении отмечается, что стороны планируют поощрять двустороннюю торговлю и инвестиционные возможности, а также более эффективно использовать существующие механизмы с целью развития экономических связей.

Согласно документу, Азербайджан и Германия заинтересованы в наращивании сотрудничества в сферах «зеленой» энергетики, «зеленого» и низкоуглеродного водорода, энергоэффективности, связности и инфраструктуры, энергетических потоков, климатической деятельности и охраны окружающей среды.

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