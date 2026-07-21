Азербайджан и Германия продолжат сотрудничество в сфере разминирования

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество между Азербайджаном и Германией в сфере разминирования будет продолжено.

Об этом говорится в Совместной декларации о Стратегической повестке дня для двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия, подписанной 21 июля в Берлине.

Согласно документу, будет продолжен диалог на уровне министров по вопросам региональной и глобальной безопасности, включая сотрудничество и помощь в области разминирования.

В то же время предусматриваются поощрение сотрудничества в оборонной промышленности, продолжение обмена специалистами и студентами между оборонными академиями и ведомствами, обмен информацией и передовым опытом в областях, представляющих взаимный интерес.