Мы хотим еще больше диверсифицировать наше энергоснабжение благодаря сотрудничеству с Азербайджаном - Мерц

БЕРЛИН /Trend/ - Мы хотим еще больше диверсифицировать наше энергоснабжение благодаря сотрудничеству с Азербайджаном.

Об этом заявил Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Фридрих Мерц на пресс-конференции в Берлине с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, сообщает специальный корреспондент Trend.

"На фоне продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке наше сотрудничество в сфере поставок нефти, а также газа по Южному газовому коридору имеет особое значение. Господин Президент, мы подробно обсудили эти вопросы. Мы хотим еще больше диверсифицировать наше энергоснабжение благодаря сотрудничеству с Азербайджаном. Сегодня мы также обсудили расширение использования возобновляемых источников энергии и водорода", - сказал он.