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Мы хотим еще больше диверсифицировать наше энергоснабжение благодаря сотрудничеству с Азербайджаном - Мерц

Политика Новость 21 июля 2026 16:12 (UTC +04:00)
Мы хотим еще больше диверсифицировать наше энергоснабжение благодаря сотрудничеству с Азербайджаном - Мерц
Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Заместитель главного редактора Все материалы

БЕРЛИН /Trend/ - Мы хотим еще больше диверсифицировать наше энергоснабжение благодаря сотрудничеству с Азербайджаном.

Об этом заявил Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Фридрих Мерц на пресс-конференции в Берлине с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, сообщает специальный корреспондент Trend.

"На фоне продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке наше сотрудничество в сфере поставок нефти, а также газа по Южному газовому коридору имеет особое значение. Господин Президент, мы подробно обсудили эти вопросы. Мы хотим еще больше диверсифицировать наше энергоснабжение благодаря сотрудничеству с Азербайджаном. Сегодня мы также обсудили расширение использования возобновляемых источников энергии и водорода", - сказал он.

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