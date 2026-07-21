Узбекистан отправил в отставку посла в Беларуси из-за слабых результатов по инвестициям

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев освободил от должности посла страны в Беларуси Рахматуллу Назарова, указав на неудовлетворительные результаты работы по привлечению иностранных инвестиций и развитию внешней торговли, а также поручил провести более широкую оценку эффективности экономической дипломатии страны.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале пресс-секретаря Президента Узбекистана. Соответствующее заявление было сделано в ходе видеоселекторного совещания под председательством главы государства.

По данным Администрации Президента, Назаров, занимавший должность чрезвычайного и полномочного посла Узбекистана в Беларуси с 2024 года, был освобожден от должности в связи с неудовлетворительными результатами работы посольства по привлечению инвестиций и расширению внешней торговли.

«Глава государства также выразил серьезное недовольство деятельностью дипломатических представительств за рубежом», — говорится в сообщении.

Шавкат Мирзиёев поручил руководителю Администрации Президента Саиде Мирзиёевой возглавить специальную комиссию, которая оценит эффективность деятельности дипломатических представительств Узбекистана за рубежом и представит предложения по кадровым изменениям, включая назначение более молодых дипломатов.

Президент также подверг критике работу послов Узбекистана во Франции, Австрии, Испании, Италии, Омане, Индонезии, Малайзии и Сингапуре, заявив, что их деятельность по развитию экономического сотрудничества не оправдала ожиданий.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев распорядился усилить контроль за реализацией международных инвестиционных проектов. По данным, озвученным в ходе совещания, в рамках 52 зарубежных визитов на высшем уровне Узбекистан достиг договоренностей о реализации более 1 600 инвестиционных проектов общей стоимостью 213 млрд долларов, однако выполнение многих из них затягивается.

Контроль за исполнением соответствующих «дорожных карт» передан Счетной палате и Министерству иностранных дел.

Президент также поручил премьер-министру еженедельно проводить совещания по реализации инвестиционных проектов с каждой страной-партнером с участием отраслевых министров, хокимов регионов и послов.

Ранее Шавкат Мирзиёев поручил послам Узбекистана за рубежом активизировать работу по поиску высокооплачиваемых вакансий для граждан страны в рамках организованных программ трудовой миграции.