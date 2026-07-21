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В Берлине подписаны германо-азербайджанские документы (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Новость 21 июля 2026 15:53 (UTC +04:00)
В Берлине подписаны германо-азербайджанские документы (ФОТО/ВИДЕО)
Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БЕРЛИН /Trend/ - 21 июля в Берлине состоялась церемония подписания германо-азербайджанских документов, сообщает специальный корреспондент Trend.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Фридрих Мерц подписали «Совместную декларацию о стратегической повестке двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия».

На мероприятии также была подписана Совместная декларация о создании и деятельности Азербайджано-германского делового совета.

В Берлине подписаны германо-азербайджанские документы (ФОТО/ВИДЕО)
В Берлине подписаны германо-азербайджанские документы (ФОТО/ВИДЕО)
В Берлине подписаны германо-азербайджанские документы (ФОТО/ВИДЕО)
В Берлине подписаны германо-азербайджанские документы (ФОТО/ВИДЕО)
В Берлине подписаны германо-азербайджанские документы (ФОТО/ВИДЕО)
В Берлине подписаны германо-азербайджанские документы (ФОТО/ВИДЕО)
В Берлине подписаны германо-азербайджанские документы (ФОТО/ВИДЕО)
В Берлине подписаны германо-азербайджанские документы (ФОТО/ВИДЕО)
В Берлине подписаны германо-азербайджанские документы (ФОТО/ВИДЕО)
В Берлине подписаны германо-азербайджанские документы (ФОТО/ВИДЕО)
В Берлине подписаны германо-азербайджанские документы (ФОТО/ВИДЕО)
В Берлине подписаны германо-азербайджанские документы (ФОТО/ВИДЕО)
В Берлине подписаны германо-азербайджанские документы (ФОТО/ВИДЕО)
В Берлине подписаны германо-азербайджанские документы (ФОТО/ВИДЕО)
В Берлине подписаны германо-азербайджанские документы (ФОТО/ВИДЕО)
В Берлине подписаны германо-азербайджанские документы (ФОТО/ВИДЕО)
В Берлине подписаны германо-азербайджанские документы (ФОТО/ВИДЕО)
В Берлине подписаны германо-азербайджанские документы (ФОТО/ВИДЕО)
В Берлине подписаны германо-азербайджанские документы (ФОТО/ВИДЕО)
В Берлине подписаны германо-азербайджанские документы (ФОТО/ВИДЕО)
В Берлине подписаны германо-азербайджанские документы (ФОТО/ВИДЕО)
В Берлине подписаны германо-азербайджанские документы (ФОТО/ВИДЕО)

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